صحيفتان إماراتيتان: المباحثات مع اليابان تساهم في خدمة الاستقرار على الصعيد العالمي

أكدت صحيفتا (الاتحاد) و(الوطن) الإماراتيتان أن المباحثات مع اليابان تساهم في خدمة الاستقرار والتنمية على الصعيد العالمي وتعزيز القيم الإنسانية الحضارية، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، خصوصا وأن البلدين يمتلكان رؤية مشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية، والتنمية، والسلام، ومستقبل الأجيال.

وذكرت صحيفة (الاتحاد) - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "شراكة التنمية والسلام" - أن مباحثات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تؤكد حرص البلدين وقيادتيهما على تعزيز أوجه الشراكة الشاملة، وفتح آفاق التعاون في المجالات التنموية المختلفة، واستثمار مكانة وإمكانيات البلدين في بناء جسور التعاون والحوار إقليميا ودوليا لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها إيجاد تسويات سلمية للنزاعات، ومواجهة التغير المناخي، وضمان أمن الطاقة وأمن الغذاء.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الوطن) تحت عنوان "الإمارات واليابان.. علاقات تاريخية وشراكة شاملة"، أن الإمارات تعمل مع جميع الدول التي تشاركها التطلعات ومنها اليابان، على تحقيق نقلات نوعية على مستوى العلاقات الاستراتيجية ضمن توجه حضاري، يعكس أهمية التعاون الفاعل والبناء وضرورة استدامة تنميته لمضاعفة الإنجازات ومن خلال ترسيخ نموذج فريد لماهية العلاقات الواجبة.