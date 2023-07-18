أول رد من مرتضى منصور على مطالب الجمهور بالتعاقد مع بنشرقي وإمام عاشور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مطالب جمهور القلعة البيضاء بشأن الصفقات الجديدة.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية: “جمهور الزمالك يطالب بالتعاقد مع أشرف بن شرقي بكام؟ والآخر يطالب بعودة إمام عاشور بكام؟ والجمهور يطالب بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة”,.

وشدد على أن هناك حجزا على أرصدة النادي، معلقا: “في شخص خانقنا وخانق النادي بالحجز علينا، الأهلي فيه فلوس كتير والزمالك لم يصرف راتب المدرب منذ شهرين واللاعبين أيضاً".

وأضاف: “لاعبو الأهلي حصلوا على شنط أموال بعد مباراة القمة، والزمالك بيعاني، وكلما نحصل على أموال نقوم بتسديد الديون”.