10 ميداليات.. الاتحاد المصري للريشة الطائرة: الدولة تهتم بذوي الهمم رياضيا واجتماعيا

كشف الدكتور علي حسب الله، رئيس الإتحاد المصري للريشة الطائرة، تفاصيل حصد المنتخب المصري 10 ميداليات فى بطولة إفريقيا للريشة الطائرة البارالمبية.

وأضاف رئيس الإتحاد المصري للريشة الطائرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن النتائج التي حققها المنتخب المصري للريشة الطائرة لمنتخب ذو الهمم، وتلك الفئة الدولة سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا لم تبخل على تلك الفئة فى أى شئ، خاصة فى الملف الرياضي، شاكرا وزير الشباب والرياضة على دعمه لجميع الفئات.

وتابع رئيس الإتحاد المصري للريشة الطائرة، أن بطولة أوغندا كانت من أشرف البطولات فى الريشة الطائرة، لافتا إلى أنه بالعام الماضي مصر شاركت فى تلك البطولة، ولكن لم تحصد عددا هائلا من الميداليات مثلما حصدت هذا العام.