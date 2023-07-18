جويرية أول طالبة تحصل على ib: الدمج نظام تعليمي يؤهلنا للتعامل مع المجتمع

قالت الطالبة جويرية سليمان، أول طالبة من ذوي البصيرة تحصل على شهادة البكالوريا الدولية ib بنظام الدمج، إن فكرة نظام الدمج تكون أن الطالب الكفيف أو أى طالب لديه إعاقة يكون فى فصل واحد مع أشخاص مبصرين أو من ليست لديهم أى إعاقة.

وأضافت الطالبة جويرية سليمان، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من فوائد نظام الدمج أنها تجعل الشخص جاهزا إجتماعيا فى التعامل مع كافة أنماط البشر، موضحة أنه عندما يتم عزل الطفل وجعله فى مكان وحده مع أشخاص من نفس ذوي الأعاقة، لا يكون جاهزا عندما يدخل الجامعة، وبالتالي يفاجئ بهذا الأمر ويحدث نوع من أنواع الرهبة.

وتابعت الطالبة جويرية سليمان، أن نظام الدمج يجعل ذوي الإعاقة تدرس جميع المواد، ولا يحذف أى مادة يحجة التسهيل أو التخفيف على تلك الفئة.