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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير الأتحاد الأوروبي: نحن أكبر مانح للسلطة الفلسطينية ونريد إقامة دولة مستقلة ..فيديو

كريستيان برجر سفير
كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي في مصر

وقال كريستيان برجر سفير الأتحاد الأوروبي في مصر، إنه  من مصلحة مصر والاتحاد الأوروبي حل مشاكل المنطقة، وهناك عدة طرق لذلك، ويجب الإتفاق على المعايير التي يجب تنفيذها لحل الأزمة في الشرق الأوسط.

 سفير الأتحاد الأوروبي في مصر: نريد إقامة دولة فلسطينية 

وأضاف كريستيان برجر خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،أن مصر والاتحاد الأوروبي عبرا لمدة طويلة عن الحاجة للوصول لتنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية .

 سفير الأتحاد الأوروبي في مصر:  مصر مثال جيد حيث تشارك في البنية التحتية التي تحتاجها غزة


وأشار سفير الأتحاد الأوروبي في مصر إلى، أن الأتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، مؤكداً أن  الأمر ليس موقفا سياسيا فقط، حيث يريد الأتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية ويمنح المال لتحسين الموقف ومساعدة السلطة الفلسطينية على بناء المنشآت والبنية التحتية.

وتابع سفير الأتحاد الأوروبي في مصر،قائلاً:" مصر مثال جيد حيث تشارك في البنية التحتية التي تحتاجها غزة، و يجب إيجاد حل سياسي للموقف في ليبيا و السودان و سوريا"

 

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