إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية بحالة جيدة

يواجه الكثيرون من أصحاب السيارات أعطال فنية بسبب بطارية السيارة، وبالتالي يجب أن يكون بالسيارة دائما ما يسمي " بـ كابلات البطارية"، وتعمل هذه الكابلات علي مساعدة السيارة علي البدء في العمل والتشغيل، وذلك في حالة اذا كانت بطارية سياراتك تعاني من التلف أي يوجد بها أي عطل يمنها من تشغيل محرك السيارة .

إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية

كابلات البطارية من الأدوات الهامة التي يجب أن يمتلكها أصحاب السيارات، لان غالبا ما تطرأ أعطال البطاريات بشكل مفاجئ، وهنا سيحتاج صاحب السيارة الي استخدام الكابلات لأعاده تشغيل محرك السيارة من خلال مساعدة بطارية سيارة أخري .

إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية

يتم توصيل كابل البطارية من السيارة المعطلة الي السيارة السليمة ومن ثم يتم البدء في عملية تشغلي السيارة التي يوجد بها عطل بالبطارية، لمليء البطارية الفارغة مري أخري ومن ثم تعمل السيارة المعطلة .

1- أسباب فقد طاقة البطارية :

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي الي فقدان طاقة البطارية وتصبح فارغة منها، ترك مصابيح السيارة تعمل بشكل مستمر، أو ترك الإضاءة الداخلية تعمل أيضا، وترك السيارة دائما مكشوفة في ظروف جوية قاسية ، بالإضافة الي أن البطارية تتأكل مع مرور الوقت .

2- الاستخدام الصحيح للكابلات :

إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية

ويجب إيقاف السيارتين أمام بعضهم البعض بمسافة متقاربة، ومن ثم يتم التأكد من إيقاف محرك السيارتين، ويتم البدء بعد ذلك في توصيل الكابلات في الاتجاه الصحيح لكل طرف للكابل ، ومن ثم يتم البدء في تشغيل محركات السيارتين .