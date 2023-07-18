عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية الموشية بمركز الداخلة

جانب من الازاله
جانب من الازاله

أعلنت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المنازل من الطوب اللبن والآيلة للسقوط بقرية الموشية ، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة ، وذلك بالمشاركة من المواطنين ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم.

وتابع رئاسة المدينة: وذلك استجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، تحت إشراف عام  صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة و هاشم درويش رئيس الوحدة المحلية لقرى الموشية.

وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، أعلن عن إستكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الايله للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفدا من المستثمرين الإيطاليين

استجابة الطوب اللبن الداخلة الآيلة للسقوط إشراف العشوائيات الوحده المحلية المنازل الآيلة للسقوط رئيس الوحدة المحلية حافظة الوادى الجديد طلبات المواطنين محافظة الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

حقيقة وصول درجة الحرارة داخل القاهرة إلى 48 .. الأرصاد تكشف

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

برازيلي وأسمر.. شوبير: الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

صحة الوادي الجديد: توقيع الكشف الطبي على 16 ألفا و797 حالة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

ترشيحاتنا

ماتت من الضرب .. رجل يعتدى على زوجته بعصا خشبية في القليوبية

4 مصابين.. انفجار في مصنع كبسولات آلات البناء والصناعات الكيماوية بأنقرة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يخسر من سيلتا فيجو بخماسية

الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

أسماء المرشحين لعضوية الأطباء بعد انتهاء الفصل في الطعون

القبض على 5 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ماذا يحدث لجسمك حال التوقف عنها بشكل مفاجئ

أضرار تناول الموز فى هذه الحالات

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ