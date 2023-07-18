إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية الموشية بمركز الداخلة

أعلنت رئاسة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن تنفيذ أعمال إزالة لعدد من المنازل من الطوب اللبن والآيلة للسقوط بقرية الموشية ، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة ، وذلك بالمشاركة من المواطنين ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم.

وتابع رئاسة المدينة: وذلك استجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم، تحت إشراف عام صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة و هاشم درويش رئيس الوحدة المحلية لقرى الموشية.



وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، أعلن عن إستكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الايله للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.