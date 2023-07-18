بجانبك دائما.. رسالة دعم من زوجة ميسي بعد تعاقده مع إنتر ميامي

وجهت زوجة اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، رسالة عدم له عقب تعاقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت زوجة ميسي: “بدايات جديدة، ما أجمل الحب الذي استقبلوك به، أنا دائمًا بجانبك”.

وأعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي كان قد صرح في وقت سابق أنه اختار اللعب لـ إنتر ميامي، رافضًا عرضي الهلال السعودي، برشلونة الإسباني.

إنتر ميامي رحب بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر”، كما أعلنوا أنه سيرتدي القميص رقم 10 مع الفريق.