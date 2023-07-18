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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من حر الصيف لغرق الفيضانات.. المياه تجتاح آسيا و 100 وفاة حتى الآن

فيضانات
فيضانات

تعرضت آسيا في الأيام الأخيرة لموجة من الرياح الموسمية القوية، التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مروعة في العديد من البلدان، مما أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعرضت الهند والصين واليابان لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وأجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على الإخلاء، وكانت كوريا الجنوبية في حالة تأهب قصوى بعدما ضربت عاصفة العاصمة سيول، في حين حذر مسؤولون في الفلبين من إعصار مداري.

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صحف السعودية .. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية | وبيان عاجل من متحدث الداخلية بالمملكة العربية

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فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

وقد أبلغت اليابان عن فيضانات قياسية في جزيرة كيوشو، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، والعثور على آخرين في عداد المفقودين، فيما سجلت المدن في جميع أنحاء البلاد كميات قياسية من الأمطار.

وحذر العلماء من أن تغير المناخ زاد من مخاطر الفيضانات في جميع أنحاء العالم، وتكافح العديد من البلدان للتخفيف من مخاطر الطقس القاسي. وتعمل الحكومات والمنظمات الإنسانية في العديد من البلدان المتضررة على توفير المساعدة والدعم للمتضررين وإعادة الإعمار.

مياه الفيضانات تهدد آسيا 

أكد مدير الهيدرولوجيا والمياه والغلاف الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ستيفان أولينبروك، أن البلدان المتقدمة مثل اليابان مستعدة بشكل جيد جداً لإجراءات إدارة الفيضانات، في حين أن العديد من الدول المنخفضة الدخل تفتقر إلى تحذيرات وهياكل دفاعية ضد الفيضانات ولا إدارة متكاملة للفيضانات.

وأجلت السلطات اليابانية في وقت سابق هذا الأسبوع أكثر من 420 ألف ساكن من محافظتين في جزيرة كيوشو، وأصدرت أوامر بالإخلاء الفوري لأن "حياتهم في خطر".

في سيول، تم إجلاء 135 شخصًا في وقت مبكر من يوم الجمعة بسبب السيول الغزيرة التي ضربت العاصمة الكورية الجنوبية وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 4000 منزل.

وفي اجتماع طارئ مع الوكالات الحكومية، أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، أن منع الوفيات يمثل أولوية قصوى في البلاد، وحث جميع المسؤولين على الاستجابة والتأهب حتى نهاية فترة الرياح الموسمية.

وحذر المسؤولون من الاستعداد التام لاحتمال إطلاق كوريا الشمالية للمياه من سد بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بعد هطول أمطار غزيرة على البلاد، والتي قد تؤدي إلى حدوث فيضانات ووفيات في الجنوب.

ارتفاع عدد ضحايا إعصار مداري

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