محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من سيارات النافوري لحالات الطوارئ

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكان في استقباله المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة، وشهد خلال الزيارة استلام دفعة جديدة من سيارات النافوري سعة 5 متر مكعب وعددهم 5 سيارات والتي تستخدم في حالات الطوارئ وتسليك خطوط الصرف الصحي بالشوارع الضيقة .



وتفقد " مختار " مقر الخط الساخن بالشركة والذي يستقبل شكاوي المواطنين علي مدار 24 ساعه في حالة وجود اي كوارث أو مشاكل .



وأكد " المحافظ " علي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي عليها دور كبير بالتعاون مع الوحدات المحلية في حالات الطوارئ وكسح مياه الأمطار وتلبية احتياجات المواطنين .

وثمن " مختار " دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي كل ما تبذله وتقدمه وتنفذه من مشروعات في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين ، وفي مقدمتها مشروع تطوير محطتي رفع 15 مايو بجمصه والتي غيرت وجه الحياه في منطقة 15 مايو والشيخ زايد .

كما أكد " المحافظ " علي اننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل مشاكلهم .

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