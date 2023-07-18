أحمد السمان: السعودية الأولى عربياً وعالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر.. فيديو

قال الدكتور أحمد السمان مساعد رئيس الوزراء الأسبق، إن التوجه للأقتصاد الأخضر هو إتجاه عالمي، مضيفاً أن الأقتصاد الاخضر يهدف للتنمية المستدامة، ويراعي حق الأجيال، و يحافظ على الموارد، و يقلل التلوث.

تكلفة إنتاج الهيدروجين



وأضاف أحمد السمان خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأقتصاد الأخضر يتضمن إنشاء مشروعات تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح و الطاقة الشمسية.



وأشار مساعد رئيس الوزراء الأسبق إلى، أن السعودية هي الأولى عربياً وعالمياً في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويستخدم الهيدروجين في مجالات متعددة، وسوف يصبح بديلاً للغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج الهيدروجين كبيرة للغاية.