درجة الحرارة تصل لـ46.. موجة الحر القاسية في أوروبا تقترب من ذروتها

ترتفع درجات الحرارة اليوم إلى أرقام قياسية في جنوب أوروبا.

ففي جزيرة سردينيا الإيطالية تصل إلى 46 درجة مئوية. كذلك تشهد منطقة كاتالونيا بإسبانيا ظروفًا جوية مماثلة خلال النهار ، وأصدرت السلطات تحذيرًا شديدًا للسكان بعدم الانخراط في أي نشاط بدني.

ومن المتوقع أيضًا أن تسجل درجات حرارة قياسية في الأجزاء الشمالية من أوروبا. بينما تواجه ألمانيا صيفًا شديد الحرارة. يوصي الأطباء في ألمانيا بتبني أنماط السلوك لتلك البلدان الجنوبية: بدء العمل في الصباح الباكر ، وخلال ساعات الذروة من الحرارة اذهب لمدة استراحة للراحة.

أصدرت جمعية أطباء خدمة الصحة العامة في ألمانيا توصية رسمية للسماح للموظفين خلال أشهر الصيف الحارة بإجازة منتصف النهارمثل القيلولة المستخدمة في دول الجنوب ، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان. وذلك لأن إمكانيات العمل تصبح محدودة خلال ساعات الحرارة الشديدة.



لا تقتصر موجة الحر على أوروبا. فتعاني غرب الولايات المتحدة من موجة حارة شديدة بشكل خاص عندما سجلت محطة القياس بولاية كاليفورنيا 49 درجة أمس.