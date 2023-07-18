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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماية لكبرياء واشنطن.. جندي أمريكي سابق يكشف سبب إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

قال الجندي الشابق في المشاة البحرية الأمريكية والمحلل الجيوسياسي، بريان بيرليتيك، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها إمكانات عسكرية كافية تسمح لها بإرضاء طموحاتها الجيوسياسية أثناء تسوية القضية الأوكرانية.

وأوضح بيرليتيك في مقال نُشر في جلوبال تايمز الصينية في تعليق على خطط واشنطن لتزويد كييف بقنابل عنقودية: "تعلن الولايات المتحدة أن أفعالها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أوكرانيا تهدف إلى دعم النظام الدولي القائم على القواعد"، لافتا إلى أن نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا يقوض بشكل واضح أي نظام من هذا القبيل، حيث تتخذ واشنطن هذا القرار على وجه التحديد لأن طموحاتها الجيوسياسية للهيمنة تفوق بكثير الوسائل العسكرية لتحقيقها.

سبب إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا

وأكد بيرليتيك أن الدول الغربية تفتقر إلى القدرات الصناعية اللازمة لتزويد نظام كييف بالكمية الكافية من الذخيرة، مضيفا: "سيستغرق إنتاج قذائف المدفعية الغربية عدة سنوات حتى يضاهي معدل إطلاق النار الحالي في أوكرانيا، ولهذا السبب تسعى الولايات المتحدة إلى نقل القنابل العنقودية، ليس لأنها توفر لـ أوكرانيا أي قدرة ضرورية، ولكن ببساطة لأنها الخيار الوحيد متاح للولايات المتحدة، بغض النظر عن التكاليف البشرية المحتملة في الحاضر والمستقبل".

وأشار الجندي السابق في المشاة البحرية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في الذخيرة أكدها مؤخرًا الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه الذي اعترف بأن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وتابع: "بالتالي فإن نقل القنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع إلى أوكرانيا ليس قرارًا تم اتخاذه بعناية، وبدلاً من ذلك يتم اتخاذ القرار من منطلق يأس واشنطن لإدامة حربها بالوكالة مع روسيا، خشية أن تعترف بالهزيمة".

وأشار بيرليتيك إلى أن إمداد نظام كييف بـ الذخائر العنقودية هو جائزة من نوع ما من شأنها حماية كبرياء واشنطن مؤقتًا وتأجيل الهزيمة الحتمية لوكلاء واشنطن في أوكرانيا. 

واردف: "بالإضافة إلى ذلك قد تصبح أوكرانيا دولة أخرى مدفونة في الذخائر العنقودية التي ستقتل حتما الآلاف من المدنيين بعد فترة طويلة من توقف القتال مثل ما حدث في فيتنام والعراق ولاوس وكمبوديا".

وقال بيرليتيك: "في نهاية المطاف فإن قرار الولايات المتحدة بنقل الذخائر العنقودية لن يجعل أوكرانيا أو الولايات المتحدة نفسها أقوى عسكريًا، ولن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، ولن يعزز القوة الجيوسياسية للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن إجراء توقف من قبل قوة مهيمنة متلاشية وفضح نفاقها وخلق المزيد من الضحايا ليتم عدهم اليوم وفي المستقبل.

وفي 7 يوليو، أعلنت إدارة بايدن قرارا بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن الأمم المتحدة تعارض استخدام مثل هذه الذخائر. 

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن كييف أصدرت تأكيدات مكتوبة لواشنطن بأن هذه الأسلحة ستستخدم بطريقة تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

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