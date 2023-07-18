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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 5 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالقاهرة

نقد أجنبي
نقد أجنبي

سدد رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ضربة موجعه لعصابات الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، حيث نجحوا في القبض علي 5 أشخاص بحوزتهم عملات "أجنبية ومحلية" ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال إستقلالهم سيارة بدائرة القسم وبحوزتهم مــبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية" .

وبمناقشتهم أقر إثنين منهم بإتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص مقيم بإحدى الدول بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لإستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون ، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى إستيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لإستيراد بضائع ، وذلك بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بالجيزة تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة حال إستقلال أحدهما سيارة والثانى دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و 4 هواتف محمولة ، و إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة النقد الأجنبي عملات أجنبية ومحلية عملات اجنبية عصابات مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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