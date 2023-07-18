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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

صدى البلد

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وجاء في البرقية: "يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام أمن وأمان وخير وسلام ورخاء.. أعاده الله عليكم وعلى مصر وشعبها العظيم وعلى الأمة الإسلامية  بكل الخير واليمن والبركات".

وأضاف ان هذه المناسبة العطرة تمثل رمزًا لتجسيد معاني الصبر والتحدي والاجتهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، وفقكم الله وسدد خطاكم فيما تقدمونه من إنجازات لوطننا الغالى والأمة العربية والإسلامية، وكل عام وسيادتكم والشعب المصرى والأمة الإسلامية بخير".

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