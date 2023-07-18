الزراعة: التعاون مع الفاو في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لبحث المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية.

وخلال الاجتماع أشاد «القصير»، بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة، وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ COP27، على أن يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة على أولويات مؤتمر المناخ المقبل COP 28، كما أكد ضرورة التركيز على قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

أشار القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في مجالات تطوير منظومة التعاونيات الزراعية خاصة التي تدعم صغار المزارعين وتساعدهم على الوصول إلى الأسواق وكذلك نقل تجارب بعض الدول الرائدة في التعامل مع مشكلة الحيازات الصغيرة.

كما أكد "القصير "على أهمية أن تتوافق خطة عمل الفاو خلال الفترة القادمة مع متطلبات الدولة المصرية بهدف تحقيق الامن الغذائي ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين خاصةً في المناطق الريفية الهامشية والهشة مناخياً.

ومن جانبه أكد د. عبد الحكيم الواعر ان منظمة الاغذية والزراعة الفاو حريصة علي ان تكون المشروعات التي يتم تنفيذها تتوافق وتحقق خطط التنمية المستدامة في الدولة المصرية وان التنسيق المسبق مع الوزارة له اهمية كبري في تحقيق هذا الهدف، كما اكد ان منظمة الفاو على استعداد لدعم وزارة الزراعة بالدراسات اللازمة للتعامل مع ظاهرة الحيازات الصغيرة ونقل التجارب الدولية الرائدة في هذا الخصوص ، وكذلك نقل النماذج الإقليمية والدولية الناجحة لتطوير منظومة التعاونيات الزراعية والتنسيق مع الوزارة لتنفيذها.

كما أشار "الواعر " إلى ان منظمة الاغذية والزراعة بصدد تنفيذ المشروع المقدم من الحكومة الكندية في مجال الزراعة الذكية مناخياً بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة واسوان في إطار مبادرة حياة كريمة.

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حضر اللقاء الدكتور نصر الدين الحاج مدير المكتب القطري للفاو بالقاهرة والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل الفاو بالقاهرة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.