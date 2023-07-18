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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من اليوم الثلاثاء

إيطاليا تعتمد بروتوكول طوارئ جديد.. 20 مدينة تحت الإنذار الأحمر والحرارة الشديدة

حرارة مرتفعة بإيطاليا
حرارة مرتفعة بإيطاليا


 


أدخلت وزارة الصحة الإيطالية ، اليوم الثلاثاء ، بروتوكول حرارة جديدًا لغرف الطوارئ بعنوان "دعونا نحمي أنفسنا من الحرارة"، وفق ما ذكرت صحف إيطالية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستسمح لغرف الطوارئ بتبني إجراءات مخصصة للأشخاص الذين يعانون من حالات الطوارئ المتعلقة بالحرارة وستعمل سبعة أيام في الأسبوع.

وذكرت الوزارة "يوصى بشدة بتفعيل كود الحرارة ، أي: مسار رعاية تفضيلية ومتمايزة في قسم الطوارئ".
يتم حث المواطنين والزوار على اتباع القواعد الأساسية التالية:
تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والبقاء في المنازل والمكاتب  خلال ساعات النهار الشديدة الحرارة.
ضمان بيئة عمل ومنزل آمنة.
استخدم المظلات، لحجب أشعة الشمس المباشرة.
استخدم مكيف الهواء بدرجة حرارة معقولة - وليس شديد البرودة.
شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا.
تناول وجبات صغيرة وخفيفة.
التأكد من تخزين الطعام بشكل صحيح.
ارتدِاء ملابس خفيفة من الألياف الطبيعية.
عدم ترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات.
يمكن ممارسة تمارين رياضية فقط خلال ساعات النهار الباردة، التي تكون في الصباح الباكر بعد الفجر.
تابع الجيران المسنين والضعفاء للتأكد من أن لديهم ما يكفي من الماء والغذاء. 
وقالت الوزارة في وقت سابق إن ما مجموعه 20 مدينة إيطالية ستكون على قائمة الإنذار الحمراء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حيث سيواجه الناس مخاطر صحية عالية جدًا بسبب الحرارة الشديدة.
 

سيبقى التحذيرساريًا حتى 15 سبتمبر على الأقل.

الطوارئ غرف الطوارئ بالحرارة قسم الطوارئ

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