سيدة وشاب.. الكاميرات تكشف لغز العثور علي رضيعة وسط الزراعات بالإسماعيلية

كشفت كاميرات المراقبة لغز العثور على رضيعة وسط الزراعات بالإسماعيلية.

وأكدت مصادر رسمية، عثور شخص يدعى محمد محمد الصادق «أبو وليد»، على الرضيعة بجوار مسجد سوق قرية المحسمة القديمة بالكيلانية مركز ومدينة القصاصين، في تمام السابعة صباح أمس الأول، الأحد، وبمتابعة الكاميرات تبين أن سيدة وشابا ألقوا بها بين الزراعات، وأن عمرها يقرب الشهرين، وتم تسليمها لمركز شرطة القصاصين وأودعتها النيابة إحدى دور الرعاية.

ونشر نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، صور الرضيعة، في محاولة للوصول إلى أسرتها في حال سرقتها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين في الإسماعيلية على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، بمنطقة المحسمة القديمة بجوار السوق ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق، وتم وضعها بمركز شرطة القصاصين، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القصاصين العميد أحمد مراد، مأمور المركز، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمد سالم، رئيس مباحث المركز، بوجود طفلة رضيعة، مجهولة الهوية بمنطقة المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية ملقاة بجانب الأراضي الزراعية للسوق الخميس، بمنطقة المحسمة القديمة دائرة مركز شرطة القصاصين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.