رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم القاضـى حسـنى عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى بتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وجاء في التهنئة: أتشرف بأن أتوجه باسمي و بصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني

وأصدق التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي ستظل حاضـرة دائما في

وجدان الشعب المصـري لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصـر حريتها وعزتها وكرامتها

وأرسـت مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية

دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة".



"تذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائما وستظل قدوة لكافة الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها وندعو الله عز وجل أن يعيد علي مصرنا الحبيبة وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصـحة والعافية ليجني شـعب مـصـر العظيم ثمار ما تقدمونه من انجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقرارتكم الحكيمة لأرضـنا الغالية لتظل مصـرنا العظيمة شـامخة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما"

و بعث القاضـى حسـنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض- رئيس مجلس القضـاء

الأعلى برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة لكل من الدكتور

مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى- وزير الدفاع والإنتاج

الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، و الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات

المسلحة و اللواء محمود تـوفيـق وزير الداخلية.