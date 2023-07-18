السفارة التركية بالقاهرة تتقدم بالعزاء في ضحايا منزل حدائق القبة المنهار

تقدمت السفارة التركية بالقاهرة ،اليوم الثلاثاء، بخالص التعازي في ضحايا أنهيار أحد العقارات في القاهرة أمس.

وتوفي عدد من المواطنين المصرين إثر انهيار أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وقالت السفارة التركية في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "تلقينا بكل حزن خبر وفاة مواطنين مصريين نتيجة انهيار أحد العقارات في العاصمة القاهرة أمس.. نتمنى من الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم فى هذا الحادث الأليم، ونتقدم بالتعازي لأسرهم وللشعب المصرى ولحكومة مصر، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".