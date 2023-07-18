عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة التركية بالقاهرة تتقدم بالعزاء في ضحايا منزل حدائق القبة المنهار

صدى البلد

تقدمت السفارة التركية بالقاهرة ،اليوم الثلاثاء، بخالص التعازي في ضحايا أنهيار أحد العقارات في القاهرة أمس.
وتوفي عدد من المواطنين المصرين إثر انهيار أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وقالت السفارة التركية في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي - "تلقينا بكل حزن خبر وفاة مواطنين مصريين نتيجة انهيار أحد العقارات في العاصمة القاهرة أمس.. نتمنى من الله أن يرحم من فقدوا أرواحهم فى هذا الحادث الأليم، ونتقدم بالتعازي لأسرهم وللشعب المصرى ولحكومة مصر، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

أحد العقارات التواصل الاجتماع التواصل الاجتماعي السفارة التركية الحادث الأليم العاصمة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

ترشيحاتنا

نشره رغم تحذير الكثيرين.. تعرف على تفاصيل كتاب أدولف هتلر

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

الكرملين: روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ