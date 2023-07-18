خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، صدمة لجماهير نادي الزمالك، بشأن صفقات الفريق استعدادا للموسم المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "صدق أو لا تصدق خناقة الزمالك أصبحت على ولاده، مثلا أحمد عيد المعار إلى إنبي يوجد بند في العقد يحق لإنبي ضمه نهائيا مقابل 3 ملايين جنيه، وبالفعل إنبي فعل بندء الشراء، ويقال إن اللاعب يريد العودة للزمالك".

وأضاف: "الزمالك لم يبرم أي صفقات جديدة، هل عودة أحمد عيد صفقة جديدة؟ ونفس الأمر بالنسبة لمحمود علاء وحمدي علاء؟".

وتابع: "أشرف بن شرقي عن لن يعود لنادي الزمالك، ومصطفى فتحي خارج الحسابات، الجو مش حلو داخل نادي الزمالك، فيه لاعبين هيرحلوا والنادي مش عارف يضم صفقات جديدة".

وواصل: "جماهير الزمالك تستحق التحية لمدة 1000 عام قادم، الجماهير لا تتخلى عن النادي أبدا".

الزمالك يشارك في الكونفدرالية

ويشارك الزمالك في مسابقة الكونفدرالية الموسم المقبل رفقة فيوتشر، بعدما أنهى مسابقة الدوري في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يلعب الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.