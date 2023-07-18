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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر : مشروع طاقة رياح غرب سوهاج هدفه الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة ، وعضو مجلس الشيوخ، إن اتجاه الدولة إلى تطوير مشروع طاقة رياح غرب سوهاج هدفه توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع الحفاظ على كوكب الأرض لخدمة الأجيال المقبلة.

 

وأكد حزب المؤتمر ، أن الدولة المصرية تعمل على وضع خطة وبرنامج شامل للنهوض بقطاع الكهرباء، موضحًا أنه في مقدمتها تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجال توليد الكهرباء.

 

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن قطاع الطاقة المتجددة سيعمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أن مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يتماشى مع استراتيجية قطاع الطاقة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2020.


وتابع  حزب المؤتمر ، أنه باكتمال المشروع سيوفر لمصر نحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي، علاوة على توفير فرص عمل تصل إلى 120 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى فتح الاستثمار في كافة المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات.

عمر صميدة مجلس الشيوخ مشروع طاقة رياح غرب سوهاج سوهاج

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