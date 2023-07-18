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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي ملوي يشكون من انقطاع الكهرباء

صدى البلد

أرسل أهالي قرية ملوي، شكوي إلي خدمة “بين الناس” التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، بسبب تكرار انقطاع الكهرباء. 

وقال أهالي قرية ملوي في شكواهم، نحن نتضرر من تكرار انقطاعات الكهرباء على مدار يومين في مختلف قرانا دون إبداء أسباب واضحة من المسؤولين أو إعلان فترات الانقطاع وذلك على الرغم من انتهاء أزمات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وتابعوا كلنا أمل في سرعة تدخل وزير الكهرباء لإنهاء أزمتنا خصوصا وأن الانقطاعات تتزامن مع فترات الحر ..

للتواصل خالد مطر 
01279910064

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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