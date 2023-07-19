فريق الأحلام.. الأهلي يفاوض نجم الدوري المغربي لضمه |فيديو جراف

أصبح رضا سليم ، لاعب الجيش الملكي المغربي، على بعد خطوة واحدة من الانتقال للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما أفادت تقارير صحفية مغربية.

ووفقاً لموقع 'القناة الثانية دوزيم' المغربي، توصل لاعب فريق الجيش الملكي رضا سليم، لاتفاق يقضي بانضمامه لفريق الأهلي الموسم القادم.

اتفاق نهائي

وأضاف 'حتى الآن لم يتم توقيع العقود، غير أن الاتفاق النهائي حصل، ليغادر بذلك رضا سليم صفوف الفريق'.

رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

ولمتابعة المزيد حول انتقال الموهبة المغربية رضا سليم إلى نادي الأهلي .. تابع الفيديو جراف التالي: