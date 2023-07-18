شريف الخريبي عن والده: لم يحصل على التعليم الجامعي..وكان يتصف بالتسامح المطلق|فيديو

تحدث الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي الكبير، عن نشأته وطفولته، مشيراً إلى أن والدته كانت حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولكنها كانت متأثرة بشكل كبير بثقافة "الحلال والحرام".

شريف الخريبي:والدي كان يتميز بالتسامح المطلق

وأضاف “الخريبي”، خلال حواره مع أيمن عدلي ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن والده لم يحصل على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أنه "نشأ بأسرة لها نوع معين من العمل، كان يعمل بها جدي، وجد والدي، وهي أول شركة نقل بري لنقل البضائع على مستوى الجمهورية".

واستكمل "وكانت هذه مهنة خدمية، ويجب أن يتوفر في من يعمل بها، الخلق و التسامح و الصحوة والانتباه لكل شئ"، مؤكداً أن والده كان يتصف بالتسامح المطلق .