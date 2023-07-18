عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الخريبي عن والده: لم يحصل على التعليم الجامعي..وكان يتصف بالتسامح المطلق|فيديو

الدكتور شريف الخريبي
الدكتور شريف الخريبي

تحدث الدكتور شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي الكبير، عن نشأته وطفولته، مشيراً إلى أن والدته كانت حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولكنها كانت متأثرة بشكل كبير بثقافة "الحلال والحرام".

شريف الخريبي:والدي كان يتميز بالتسامح المطلق

وأضاف “الخريبي”، خلال حواره مع أيمن عدلي ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع عبر التليفزيون المصري، أن والده لم يحصل على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أنه "نشأ بأسرة لها نوع معين من العمل، كان يعمل بها جدي، وجد والدي، وهي أول شركة نقل بري لنقل البضائع على مستوى الجمهورية".

واستكمل "وكانت هذه مهنة خدمية، ويجب أن يتوفر في من يعمل بها، الخلق و التسامح و الصحوة والانتباه لكل شئ"، مؤكداً أن والده كان يتصف بالتسامح المطلق .

 

 

شريف الخريبي الشهادة الإبتدائية التسامح شركة نقل بري شريف الخريبي الخبير الإقتصادي الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ترشيحاتنا

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها وحقيقة وصول الحرارة لـ48 بالقاهرة

45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

تطوير الأسطول .. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن قطاع الطيران المدني

رئيس النيابة الإدارية يوجه بتوفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات لأداء رسالتهم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ