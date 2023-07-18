بسبب كورونا..كيف تحول مراهق من واقف على أقدامه إلى الجلوس على كرسي متحرك؟

"سمير التواتي" مراهق يبلغ من العمر 14 عاما كان ينتظره مستقبل مشرق مفعم بالحيوية، إلى أن تبدلت أحواله في سبتمبر 2020 عندما شعر بالتعب وضيق التنفس وارتفاع في درجة الحرارة مع ألم شديد في الصدر.

ذهب والداه به مسرعين إلى المستشفى التي أخبرتهم بأن نجلهما مصاب بفيروس كورونا، ومثله مثل أي مصاب آخر بنفس الفيروس، بدأ "سمير" في تلقي علاجه إلى أن تعافى من المرض.

حياة محطمة مليئة بالألم

لكن لسوء الحظ، بعد أقل من ستة أشهر من التعافي من العدوى وتحديدًا في سبتمبر 2021 تعرض "سمير" لانتكاسة شديدة حولت حياته إلى لحظات مليئة بالتعب والألم إلى الحد الذي جعله يجلس على كرسي متحرك لأنه لا يستطيع الحركة ويتألم بشدة مع كل خطوة.

سمير التواتي

اكتشف الأطباء بعد ذلك أن الشاب ذا الـ 12 عاما مصاب بأعراض مرض كوفيد طويل الأمد.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قال سمير لـ Good Health بصوت مثقل بالتعب: "لا أتذكر يومًا بدون ألم". وتابع “ لقد سلب كوفيد طويل الأمد حياتي ودمر سعادتي بشكل لا يمكن إصلاحه”.

ووصفت والدته ذات الـ 52 عاما حياته الحالية مؤكدة أنه أصبح غير قادر على الوقوف، كما أن أي حركة بسيطة تسبب له ألما شديدا في جميع أنحاء جسده، فضلًا عن أنه أصبح شديد الحساسية للضوضاء ولا يتحمل حتى سماع صوت المكنسة الكهربائية على سبيل المثال، فالضوضاء تجعله يبكي وتسبب له تشنجات عضلية مؤلمة.

الأطباء يفسرون

أظهرت الأبحاث الطبية أن بعض الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد لديهم جلطات صغيرة في دمائهم، يُعتقد أن هذه الجلطات تقلل إمداد الأكسجين للأعضاء الحيوية والأنسجة، وعلى وجه الخصوص، للميتوكوندريا في الدم، وهذا بدوره يسبب التعب المزمن المنهك وأعراض أخرى لفيروس كوفيد طويل الأمد.

كما أظهرت الدكتورة "دونكان" لـ APPG صورة لعينة دم من طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مصاب بكوفيد طويل الأمد وقد أصبح الآن على كرسي متحرك نتيجة لذلك تحتوي على شظايا من بطانة الأوعية الدموية.

وأوضح أن الجلطات تتشكل عندما يتم تنشيط الخلايا التائية (خلايا الدم البيضاء التي هي جزء من الجهاز المناعي) بشكل مزمن بسبب عدوى كوفيد، ما يؤدي إلى فرط إنتاج جزيئات تسمى السيتوكينات التي تتلف بطانة الأوعية الدموية، وتستجيب مكونات الدم التي تسمى الصفائح الدموية لهذا عن طريق التكتل معًا لتشكيل جلطة.

واقترحت الدكتورة "دونكان" أن هناك مشكلات صحية أكبر تنتظرنا: " فبسبب كوفيد طويل الأمد هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف ومرض باركنسون."