بشرى سارة.. التعليم تستعد لتطوير مناهج الثانوية العامة للتخفيف على الطلاب

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لـ مناهج المرحلة الإعدادية “الجديدة” وفق المنظور العالمي يوم ٦ أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يضم الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية “الجديدة” ، خبراء دوليين وعالميين ومحليين.

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهاته للجنة المسئولة عن التطوير بضرورة تضمين قيم الولاء والانتماء في هذه المناهج، والتركيز على المفاهيم الكبرى التي تمكنه من مواصلة التعلم، وليس الحشو، وأن يكون الطالب مستمتعًا بتعلمه ومستمتعًا بحياته أيضًا، بحيث لا يتم تكديس عقول الطلاب بمعلومات تفصيلية ترهقهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، البدء في وضع الإطار العام لمناهج مرحلة الثانوية العامة “الجديدة” عقب الانتهاء من الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية سيتم الانتقال إلى وضع الإطار العام لـ مناهج مرحلة الثانوية العامة “الجديدة” وفق مصفوفة المدى والتتابع؛ لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وعن الأسرة المصرية.