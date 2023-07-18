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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع ملابس باستثمارات صينية

صدى البلد

 وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم،عقد إنشاء مصنع الملابس الجاهزة لشركة شنغهاي شينجدا الصينية يقام بمنطقة (أبو خليفة الصناعية) غرب القنطرة .


وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان ، ياتي ذلك في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير مناطقها الصناعية التابعة وتوطين الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020/2025 .


وقع العقد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و بينغ ياو رئيس مجلس إدارة الشركة والمصنع على مساحة 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 28.5 مليون دولار للمرحلة الأولى فقط.


يقام المشروع الأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار على مرحلتين على أن يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً، مما يساهم بدوره في توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
و أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أن هذا المصنع هو خطوة ضمن خطط المنطقة الاقتصادية الطموحة لتحقيق التنمية المنشودة في المناطق الصناعية التابعة، وخاصة منطقتي غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، التي توليها المنطقة اهتماماً كبيراً.


واً شار الى أن هذا المشروع هو نتاج الجولة الترويجية التي تمت مؤخراً في مايو الماضي بالصين والتي تضمنت تسلم المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا من الشركة للعمل بمنطقة غرب القنطرة بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين الجانبين والتي أتت ثمارها بتوقيع عقد اليوم.
ومن جانبه، أعرب بينغ ياو عن سعادته بتوقيع اليوم الذي يعد ثالث استثمارات الشركة بمصر بشكلٍ عام والأول داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.


وشدد على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين.


وأشاد بالطريقة التي تدار بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإدارة التي تتسم بكفاءة عالية التي كانت حريصة على التواصل الدائم معه للرد على الاستفسارات كافة، وكذلك ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من مناخ داعم للاستثمار، وهو الأمر الذي يعد لافتًا مقارنةً بدول أخرى قام بزيارتها في وقتٍ سابق لاستكشاف الفرص الاستثمارية.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات ولديها فروع في الولايات المتحدة ومصر وبنجلاديش وكمبوديا، وتملك الشركة العديد من الاستثمارات داخل مصر منذ عام 2019 تقدر بنحو 15 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

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