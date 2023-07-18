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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات فارهة بمصر تبدأ من 400 ألف جنيه| صور

سيارات فارهة جديدة
سيارات فارهة جديدة بمصر

ارتفعت أسعار السيارات عالميا بشكل غير مسبوق ، وأثر ذلك على تواجد السيارات الجديدة موديل 2022 في الأسواق وتوافرها أمام العملاء لشرائها، حدث ذلك نتيجة تلقي قطاع صناعة السيارات العديد من الصدمات منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وعدم استقرار سعر صرف الدولار .

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- يعرض موقع صدى البلد  الإخباري سيارات موديل 2022 متوافرة بالسوق المحلي تبدأ أسعارها من 400 ألف جنيه، منها سيارة هيونداي إلنترا CN7، ومازدا 3، وبي ام دبليو 730 .

1- تويوتا كامري السيدان


تحتاج تويوتا كامري السيدان الي 8.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.3 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك تصل سعته الي 2500 سي سي، وتخرج عزم دوران 231 نيوتن/متر، وقوة 178 حصانا، وتصل سرعة الكامري موديل 2022 القصوى الي 195 كم/ساعة .

تويوتا كامري موديل 2022 السيدان

سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022 السيدان داخل السوق المصري للسيارات يصل الى 4 ملايين و 200 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المتوافرة منها في مصر.

2- مرسيدس E 300 السيدان

تتسارع سيارة مرسيدس E 300 السيدان من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.2 ثانية، وتمتلك محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستخدم  E 300 السيدان علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتستهلك 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 258 حصانا، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة، وتخرج عزما أقصى للدوران 370 نيوتن/متر.

مرسيدس  E 300 السيدان موديل 2022

تباع سيارة مرسيدس  E 300 السيدان موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 2 مليون و900 ألف جنيه .

3- بي ام دبليو 730 السيدان

تنتج سيارة بي ام دبليو 730 السيدان قوة 265 حصانا، وتستهلك من الوقود 6.2 لتر، وتتسارع من وضوع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتستخدم بي ام دبليو 730 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 400 نيوتن/متر.

سيارة بي ام دبليو 730 موديل 2022 السيدان

يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة بي ام دبليو 730 موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المصري  2 مليون و 350 ألف جنيه .

4- مازدا 3 السيدان

تخرج سيارة مازدا 3 السيدان عزما أقصي للدوران يصل الي 146 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم مازدا 3 السيدان  موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 أحصنة.

 سيارة مازدا 3 السيدان موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة مازدا 3 السيدان موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري من 510 آلاف جنيه، ويرتفع ليصل الى 610 آلاف جنيه .

5- هيونداي إلنترا CN7 السيدان

تستخدم سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي، تنتج قوة 126 حصانا، وتخرج هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022 عزما أقصي للدوران 155 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022 السيدان

تتوافر سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2022 السيدان داخل السوق المصري للسيارات بأسعار تبدأ من 440 ألف جنيه، وتصل الي 615 ألف جنيه .

تويوتا كامري السيدان مرسيدس E 300 السيدان بي ام دبليو 730 السيدان مازدا 3 السيدان هيونداي إلنترا CN7 السيدان

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