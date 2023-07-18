مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق.. تفاصيل

أنقذت سيدة مسنة ركاب طائرة كاملة من الموت المحقق بعدما أصيب الطيار بحالة صحية طارئة منعته من التحكم في الطائرة حيث اصيب ركاب الطائرة بالهلع.

وأفادت سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ان الحالة الصحية للطيار دفعت احد الركاب للتدخل وتولي أمر الهبوط بالطائرة

واوضحت سلطات المطار أن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.

وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة.

وكانت قد شهدت بولندا تحطم طائرة صغيرة اودى بحياة 5 أشخاص في بولندا حيث تحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة.

قضى خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.