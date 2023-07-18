الكرملين: شحن حبوب البحر الأسود دون ضمانات أمنية محفوف بالمخاطر

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود دون ضمانات أمنية من روسيا أمر ينطوي على مخاطر، لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية، بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز".

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في إفادة، إن موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لها بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه.

إمداد الدول الفقيرة

وأضاف أن روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب.