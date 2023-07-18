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أخبار البلد

مدبولي يتابع الموقف التشغيلي لنظم المعلومات والاتصالات بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعاً، لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات، بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعميد مهندس/ محمد جمال، بإدارة النظم بالقوات المسلحة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، و/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج وتطبيقات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التجارب مع الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: خلال الاجتماع تم استعراض موقف رقمنة الوثائق الحكومية، وما تم توفيره من خوادم لاستكمال أعمال الرقمنة، وكذا موقف توفير أجهزة الحواسب الصفرية، وخطوط الربط، وتفعيل التوقيع الالكتروني، وما تم من تكامل بين منظومتى الأرشيف الالكتروني والتراسل.
كما تم عرض الموقف التنفيذي لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول موقف أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات بالحي الحكومي، وما تم تركيبه من أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسي وبغرف التجميع داخل المباني، وكذا ما تم بخصوص تسليم أجهزة Wi Fi بإجمالي نحو 22 ألف محطة لاسلكية، وتفعيل خدمة الإنترنت للجهات من خلال الشركات مقدمي الخدمة.
وأضاف سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى تشغيل 16 ألف جهاز تليفون شبكي و 437 شاشة بث تليفزيوني رقمي، مع تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالصوتيات والمرئيات في 1227 قاعة اجتماعات وغرف أزمات حتى الآن، كما تم تركيب بوابات التحكم في 91 مدخلاً والانتهاء من تسجيل البصمات الخاصة بعدد كبير من الموظفين لتفعيل إجراءات حضور وانصراف الموظفين، كما تم تسليم نحو 35.6 ألف جهاز حاسب صفري ضمن تجهيزات بيئة العمل الحكومية المؤمنة، وتم تشغيلها والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية من خلال مركز البيانات الموحد للدولة.   
وأوضح أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية داخل مركز البيانات الرئيسية للدولة، مشيراً إلى انه تم إدخال البيانات الأساسية للموظفين المُنتقلين، وتجهيز بيئة العمل لاستضافة التطبيقات التخصصية لجميع الجهات المُنتقلة وجهاتها التابعة، كما تم الانتهاء من التطبيقات التشاركية للجهات الحكومية، وتشمل الأرشيف الالكتروني والمراسلات، وإدارة الوثائق والمحتوى، ومتابعة المشروعات القومية، وإدارة الموارد البشرية، ومنظومة التعاقدات الحكومية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من استضافة 455 تطبيقاً تخصصياً، وتنفيذ دورات تدريبية على التطبيقات التشاركية لعناصر وحدات التحول الرقمي والعناصر المتخصصة بالجهات بعدد 4400 موظف حتى الآن.
وتمت الإشارة إلى الموقف الخاص بالتشغيل والدعم الفني للجهات الحكومية المنتقلة إلى الحي الحكومي، حيث يتم استقبال كافة البلاغات الخاصة بالأعطال والمطالب الإضافية، عبر قنوات مخصصة لذلك، في ضوء ما تسفر عنه تجربة العمل الفعلي بالمقار المنتقلة، ويتم التعامل معها على الفور، لتذليل أية تحديات وتهيئة بيئة العمل بالشكل المطلوب.
 

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