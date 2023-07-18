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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 28.5 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مصنع للملابس الجاهزة

اللقاء
اللقاء

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عن توقيع عقد إنشاء مصنع الملابس الجاهزة لشركة Shanghai Shengda شنغهاي شينجدا الصينية يقام بمنطقة (أبو خليفة الصناعية) غرب القنطرة، وذلك في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير مناطقها الصناعية التابعة وتوطين الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020/2025.

 

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وقام بتوقيع العقد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و بينغ ياو رئيس مجلس إدارة الشركة على إنشاء مصنع بمساحة 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 28.5 مليون دولار للمرحلة الأولى فقط حيث يقام المشروع على مرحلتين، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في اجتماعه مؤخراً في يونيو الماضي، على هذا المشروع لأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار للمرحلتين على أن يتم تصدير منتجاته بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً، مما يساهم بدوره في توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

في هذا السياق، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا المصنع هو خطوة ضمن خطط المنطقة الاقتصادية الطموحة لتحقيق التنمية المنشودة في المناطق الصناعية التابعة، وخاصة منطقتي غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، التي توليها المنطقة اهتماماً كبيراً لما تتضمنه هذه المناطق من إمكانيات ومقومات تجعلها مناطق جاذبة لصناعات متنوعة، فضلاً عن العمالة الوفيرة والأيادي الماهرة الرخيصة مقارنة بالأسواق المجاورة، والتي تتميز بها مدن القناة لخدمة هاتين المنطقتين، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو نتاج الجولة الترويجية التي تمت مؤخراً في مايو الماضي بجمهورية الصين الشعبية والتي تضمنت تسلم المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا من الشركة للعمل بمنطقة غرب القنطرة بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين الجانبين والتي أتت ثمارها بتوقيع عقد اليوم.

ومن جانبه، أعرب بينغ ياو عن سعادته بتوقيع اليوم الذي يعد ثالث استثمارات الشركة بمصر بشكلٍ عام والأول داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشدد بدوره على عمق العلاقات المصرية الصينية التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين، كما أبدى إعجابه بالطريقة التي تدار بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإدارة التي تتسم بكفاءة عالية التي كانت حريصة على التواصل الدائم معه للرد على الاستفسارات كافة، وكذلك ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من مناخ داعم للاستثمار، وهو الأمر الذي يعد لافتًا مقارنةً بدول أخرى قام بزيارتها في وقتٍ سابق لاستكشاف الفرص الاستثمارية.

الجدير بالذكر أن شركة Shanghai Shengda هي شركة صينية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات ولديها فروع في الولايات المتحدة ومصر وبنجلاديش وكمبوديا، وتملك الشركة العديد من الاستثمارات داخل مصر منذ عام 2019 تقدر بنحو 15 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

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