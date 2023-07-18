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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية بحالة جيدة.. أهمية سائل تبريد محرك السيارة ومتي يتم تغييره

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الصينية موديل 2023، والتي انتشرت بين المصريين بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متقدمة، وتتوافر جميع فئات السيارات الصينية داخل السوق المصري ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

ألتقط مصورو التجسس صورا لسيارة هيونداي توسان الفيس ليفت موديل 2024 ، وذلك عندما ظهرت السيارة بتمويهات كثيرة من اجل تجربتها علي الطرق السريعة والوعرة .

قدمت سيارة سوبارو الألمانية موديل 2022 ، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر بالسوق المصري للسيارات الجديدة بالعديد من التكنولوجيات اليابانية المتطورة التي تعمل علي توفير اكبر قدر من الراحة للسائق وركابها عند السفر أو التنقل بالكروس أوفر الجديدة، بالإضافة الي إنها تمتلك محركا ينتج قوة 114 حصانا .

يقدم الصانع الإيطالي عددا غير محدود من فئات السيارات داخل السوق المصري، ومنها السيدان والهاتشباك والـ SUV، وذلك من اجل توفير جميع الطرازات أمام المصريين للشراء واختيار السيارة الأمثل لهم ولاحتياجاتهم، حيث نالت سيارات الصانع الإيطالي في مصر علي شهرة واسعة بفضل اعتماديتها العالية، وطرحها للبيع بأسعار مناسبة .

يواجه الكثيرون من أصحاب السيارات أعطال فنية بسبب بطارية السيارة، وبالتالي يجب أن يكون بالسيارة دائما ما يسمي " بـ كابلات البطارية"، وتعمل هذه الكابلات علي مساعدة السيارة علي البدء في العمل والتشغيل، وذلك في حالة اذا كانت بطارية سياراتك تعاني من التلف أي يوجد بها أي عطل يمنها من تشغيل محرك السيارة .

العالم يعاني الآن من ارتفاع في درجات الحرارة ، خصوصا أن الجميع لم يشهد تلك الدرجات المرتفعة من قبل ، ومن هنا يجب الاهتمام بالسيارات خلال هذه الظروف الجوية القاسية، وبالتالي يجب الاهتمام بتغير سائل تبريد محرك السيارة بانتظام في ظل التزايد المستمر في ارتفاع درجات الحرارة .

انطوان جريزمان هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 21 مارس لعام  1991 وولد في ماكون، وشارك في اللعب مع فريق اتلتيكو مدريد و ريال سوسيداد و منتخب فرنسا لكره القدم و فريق فرنسا تحت 21 سنه لكورة القدم و منتخب فرنسا تحت 20 سنه لكره القدم و فريق فرنسا لكورة القدم تحت 19 سنه.
 

جيلي كول راي 2023 هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت سوبارو الكروس أوفر اليابانية سيدان إيطالية جديدة كابلات البطارية سائل تبريد محرك السيارة سيارات جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد

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