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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءات سفر أهالي قطاع غزة حاملي الجنسية الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، شددت إجراءات سفر الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة ممن يحملون الجنسية الأمريكية.

 

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين من قطاع غزة الذين يحملون الجنسية الأميركية، سيكون عليهم المرور عبر معبر جسر "أللنبي".

 

كما أوضحت القناة أن علي أهالي غزة تقديم طلب للمصادقة عليه من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل موعد قدومهم الى قطاع غزة بـ 45 يوماً على الأقل.

وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات "ستدرس ويصادق عليها بموجب تصريح أمني".

 

من جانبها قالت صحيفة "هآرتس"، إن وزارتي الخارجية والجيش في إسرائيل عممتا مؤخرا، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ومواطنين أميركيين يحملون جنسية دولة تصنف إسرائيلياً على انها "دولة معادية"، ومن بينها سوريا وإيران.

 

ويأتي ذلك في إطار الشروط الأميركية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية للإسرائيليين مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر بغض النظر عن أصولهم الفلسطينية أو من دولة لا تقيم علاقة سلام مع إسرائيل.

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