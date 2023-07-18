مصير كييف لا يهم.. الكشف عن هدف أمريكا الحقيقي من دعمها لأوكرانيا

قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، إن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لتحقيق هيمنتها المفقودة على العالم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "المصير الحقيقي لأوكرانيا نفسها يبدو كشيء ثانوي.. التحدي الحقيقي هو إحياء تطلعات أمريكا المقوضة للهيمنة علي العالم".

وأضافت: “تريد الولايات المتحدة أن تصبح القوة العظمى الوحيدة، متجاهلة العوامل التي تشير إلى ظهور عالم متعدد الأقطاب”.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن "أوكرانيا ستكون بمثابة نموذج، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيمارسون نفوذا لعدة آلاف من الأميال من أوروبا نفسها".