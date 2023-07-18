أخلاق عالية.. إبراهيم فايق يعلق على رحيل أيمن أشرف

علق الإعلامي إبراهيم فايق على رحيل أيمن أشرف من النادي الأهلي إلى البنك الأهلي.



وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ايمن لعيب كبير وأخلاق عالية.. دائما كان موجود ولا عمره بخل بنقطة عرق وياما شال الفريق في مواسم كان أهم عنصر فيه، ولما خرج بره الصورة اشترى أنه يحافظ على الصورة الحلوة مع النادي والجماهير.. بتمنى لك كل التوفيق في خطوتك الجايه يا أيمن ".

وجه أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق والمنضم حديثا للبنك الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير الفريق وزملائه.

وكتب أيمن أشرف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “فى أوقات كتير ممكن تنزل صوره تكتب بوست لكن فى وقت يجي عليك صعب تلاقى كلام يوصف اللى انت حاسس بيه”.