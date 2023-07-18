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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 80 محضرا بالمخالفات المضبوطة للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.. 
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 80 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة..

 وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.. 
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.. 
ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المطريه وشربين والجماليه ونبروه ومنيةالنصر وان المحاضر التي تم تحريرها عباره عن 50 محضر في مجال المخابز شملت محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (9شكاير)و محاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات و محاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء من الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (160 شيكارة) .محضر عدم مطابقة للمواصفات و19محضر نقص وزن وفي مجال الاسواق تم تحرير 30 محضر مخالفة تموينية شملت محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضرعدم إعلان عن الاسعار و محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى) ومحاضر سلع مجهولة المصدر و محاضر مخالفات اسواق متنوعة وتم التحفظ على 50 علبة سجائر وطن خل وزيت طعام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية .

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