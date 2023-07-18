منتدى مصر للتعدين.. رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل للثروات في مصر| إيه الحكاية

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، منتدى مصر للتعدين 2023 بنسخته الثانية، بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية والسعودية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ويونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.

منتدى مصر للتعدين

وأشار "الملا" إلى أن منتدى مصر للتعدين يأتى كحدث رئيسى على أجندة التعدين العالمية والإقليمية، وأنه وفقا لرؤية واضحة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الثروات التعدينية فقد بدأنا رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل لهذه الثروات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي، وضعت نموذجا يتعامل مع كافة عناصر هذا الملف وفق ما هو متبع عالميا، ويزيد من جذب الاستثمارات وتكوين الشراكات الناجحة، وأسفر ذلك عن اجتذاب شركات عالمية رأت بوضوح ما تقوم به مصر من عمل جاد لتطوير استغلال ثرواتها التعدينية.

وأوضح أن مصر لديها تاريخ عريق فى مجال التعدين يعود لعام 1160 قبل الميلاد، وهذا التاريخ يعود ﻷقدم خريطة معروفة بالعالم وتوضح الطريق إلى مناجم الذهب والتعدين بالصحراء الشرقية، وأن مصر الحاضر لديها القدرة على أن تكون واحدة من أفضل مناطق التعدين في العالم، وبالفعل أصبحت موجودة على خريطة الاستثمار التعدينى العالمية ووجهة استثمارية تعدينية وحققت تطورات ونتائج تبعث على التفاؤل.

وأكد الملا أن الاستمرار فى تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسى فى رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابى مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر الذى يشهد تنامياً مستمراً.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر.

فعاليات منتدى مصر للتعدين

أكد بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسئوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية" ضمن فعاليات منتدي مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة فى قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها ، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية وأن بلاده تجنى ثمار ذلك الآن وأنها حريصة على الاستمرار فى تطوير العمل بهذا القطاع.

وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار فى طرح المزيدات فى تهيئة المناخ الجاذب.

ويشهد منتدى مصر للتعدين 2023 حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين ويسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين فى مصر الذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات كما يناقش المنتدى مستقبل قطاع التعدين المصري والفرص الكبيرة التى وفرتها الاستكشافات وكما يبحث المنتدى الترويج للاستثمار بالقطاع ووبناء الشراكات الإيجابية مع كبرى الجهات والمؤسسات العاملة بمجال التعدين لإطلاق إمكانيات القطاع، ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا، فى مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وعدد من وزراء التعدين وممثلى الدول ورؤساء الشركات المشاركة فى المؤتمر.

ويشارك فى المنتدى أكثر من 2000 من متخذى القرار وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة كما يوفر المنتدى للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة من خلال المنتدى ، ويسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسى لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و 34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التى تقدمها الشركات المتخصصة فى مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة، مثل شركات كابيتال وجيو دريل والهيثم للتعدين ومانتراك وكاتربيلر ومجموعة DATC وMetso وبتروجت وCyplus وRed Sea Resources وKomatsu وMSA Labs و ALS Labs وSany وBoart Longyear وAllied Gold Corp وFLSmidth ومجموعة MSA.



وقال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ التعدين والطاقة، إن مصر استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة وتسهيلات لوجستية وموانئ ومطارات مما يوفر بيئة عمل متميزة للشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذى وفرته التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

وأضاف أبو العلا، فى تصريحات لـ"صد البلد"، أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الثروة المعدنية والتي هيأت مناخا استثماريا جاذبا في مجال التعدين والنتائج الإيجابية التي حققتها المزايدة الأخيرة للبحث عن الذهب والمعادن والتي نجحت في جذب أنظار كبريات شركات التعدين العالمية، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر التعدينية من خلال استغلال الخامات في الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادي الكبير.

ويتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة فى مجال التعدين المصرى، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات، والتراخيص، والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات.

منتدى مصر للتعدين

منتدى مصر للتعدين

منتدى مصر للتعدين