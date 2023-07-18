خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل تسليم درع الدوري

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن حضور 10 آلاف مشجع من جماهير الاهلي في مباراة الفريق مع حرس الحدود لحضور حفل تسليم درع الدوري.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" ١٠ آلاف متفرج للاهلي في مباراة الحرس احتفالا ببطولة الدوري وده نفس اللي حصل مع الزمالك بالضبط السنتين اللي فاتوا مع منع عائلات اللاعبين وإيقاف شيكا وحازم إمام".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراته رقم 32 في بطولة الدوري الممتاز، التي حسم لقبها لصالحه، بعد فقدانه موسمين متتاليين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يحتفل النادي الأهلي مع جماهيره بلقبه الـ43 في بطولة الدوري، واستلام درع البطولة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراته أمام نظيره حرس الحدود.