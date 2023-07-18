عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل تسليم درع الدوري

خالد الغندور
خالد الغندور

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن حضور 10 آلاف مشجع من جماهير الاهلي في مباراة الفريق مع حرس الحدود لحضور حفل تسليم درع الدوري.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" ١٠ آلاف  متفرج للاهلي في مباراة الحرس احتفالا ببطولة الدوري وده نفس اللي حصل مع الزمالك بالضبط السنتين اللي فاتوا  مع منع عائلات اللاعبين وإيقاف شيكا وحازم إمام".


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراته رقم 32 في بطولة الدوري الممتاز، التي حسم لقبها لصالحه، بعد فقدانه موسمين متتاليين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يحتفل النادي الأهلي مع جماهيره بلقبه الـ43 في بطولة الدوري، واستلام درع البطولة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراته أمام نظيره حرس الحدود.

الاعلامي خالد الغندور الأهلى الدوري الممتاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

صدي البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع أمام عاشور

العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

عالميا .. انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

أنا مسجون لوحدي.. محمد صبحي يبكي على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ