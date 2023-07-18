بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أسعار المواد الغذائية

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يشكل مصدر قلق كبيرا لصندوق النقد الدولي، حيث يشكل تهديدا لسوء التغذية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وقال جورجيفا في بيان: "تشكل زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة مصدر قلق كبير، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث إن تهديد الأمن الغذائي وسوء التغذية أكثر استمرارًا".

وأضافت أنه على الرغم من الاتجاه النزولي للتضخم العالمي، فإن التضخم الإجمالي لا يزال مرتفعا للغاية ومن الصعب السيطرة على التضخم الأساسي على الرغم من جهود التضييق النقدي الكبيرة التي تبذلها البنوك المركزية.

وفي وقت سابق، قال رئيس صندوق النقد الدولي، إن التوقعات متوسطة المدى للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3٪ هي الأضعف منذ عقود، حيث كان هذا الرقم تاريخيًا 3.8٪.