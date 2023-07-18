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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أسعار المواد الغذائية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يشكل مصدر قلق كبيرا لصندوق النقد الدولي، حيث يشكل تهديدا لسوء التغذية للأسر ذات الدخل المنخفض.

 

وقال جورجيفا في بيان: "تشكل زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة مصدر قلق كبير، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، حيث إن تهديد الأمن الغذائي وسوء التغذية أكثر استمرارًا".

 

وأضافت أنه على الرغم من الاتجاه النزولي للتضخم العالمي، فإن التضخم الإجمالي لا يزال مرتفعا للغاية ومن الصعب السيطرة على التضخم الأساسي على الرغم من جهود التضييق النقدي الكبيرة التي تبذلها البنوك المركزية.

 

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وفي وقت سابق، قال رئيس صندوق النقد الدولي، إن التوقعات متوسطة المدى للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3٪ هي الأضعف منذ عقود، حيث كان هذا الرقم تاريخيًا 3.8٪.

صندوق النقد الدولى أسعار المواد الغذائية

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