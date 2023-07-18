محلية النواب: مئات آلاف العقارات تبني في 10 أيام دون أي مراعاة للاشتراطات

أكد النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لابد من الدولة بالسماح بالبناء مجددا ووضع قواعد واضحة ومحددة لهذا الأمر.



وأضاف محمد عطية الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المنع التام ليس حلا، ويؤدي للكوارث، وما يحدث ليس في صالح أحد، ولابد من التحرك العاجل في هذا الملف الهام.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن :"المخالفين كتروا، والناس كتير بتبني مخالف، وفي مئات آلاف العمائر بتطلع في 10 أيام دون أي مراعاة للاشتراطات".

وفي السياق نفسه أشار النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعادة النظر في قانون البناء الموحد ، وفيه عيوب خطيرة يجب التعامل معاها.