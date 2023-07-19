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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

صدى البلد

كشف حسام عاشور نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق عن أسباب زيارته لمقر النادي خلال الأيام الماضية.

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وقال حسام عاشور في تصريحات خاصة لصدي البلد : زيارتي للنادي الأهلي لتبادل التحية ..بسلم على الناس عادي والأهلي بيتي.

ويعد حسام عاشور هو أحد قائدي الأهلي الذين حققوا إنجازات عديدة مع الفريق وقدم الكثير طوال مسيرته.

ويمتلك حسام عاشورالكثير لدي جمهور النادي الأهلي الذين مازال يتغني بمسيرته الحافلة مع الفريق.

حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر ونجح فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

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