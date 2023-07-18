إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

علق قائد عسكري في لواء جولاني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على فيديو حزب الله المصور الذي يحاكي عملية اجتياح لمستوطنات في الداخل المحتل، ووصفها بـ"محاولة استفزاز بائسة" من قبل الحزب.

وقال القائد العسكري الإسرائيلي، إن المواجهة حال اندلعت ستقع حتمًا في الأراضي اللبنانية، بالنظر إلى تفوق قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تقدم الأسلحة والآليات العسكرية.

وتابع: "الجيش على جهوزية تامة للمواجهة وموحد في وجه التهديدات، وأي اعتقاد بأنه بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى جنودنا عالية جدًا وعملنا مؤخرًا على تحسين ظروف الخدمة".

وفي وقت سابق، نشر حزب الله فيديو مدته ست دقائق من قبل الجناح الإعلامي لحزب الله، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لحرب لبنان عام 2006

ويظهر الفيديو الذي يحمل عنوان "لا أحد يستطيع هزيمتك" محاكاة ضربة دبابة ومركبات إسرائيلية بها صواريخ وهجوم على القاعدة الإسرائيلية.