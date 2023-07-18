الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الغربي لمدينة بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لمدينة بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وأفادت مصار محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت منطقة عقبة حسنة، وهي المدخل الموصل لقرى الريف الغربي: حوسان، وبتير، ونحالين، ووادي فوكين، ومنعت المواطنين من الدخول إلى تلك القرى أو الخروج منها.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا، وصورت عددا من منازل المواطنين.

وقال الناشط الميداني في أريحا علاء فهيدات، إن قوات الاحتلال صورت عددا من المرافق التي تم إضافتها في 5 منازل في منطقة "اسطيح" من القرية، وتعود المنازل لثلاثة مواطنين من القدس، والخليل، وأريحا.

يذكر أن الديوك التحتا في أريحا تتعرض لعمليات هدم ممنهجة لمنازل الفلسطينيين، من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت ذريعة البناء في مناطق مصنفة "ج".