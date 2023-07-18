العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

قالت الشرطة الأسترالية إن السلطات تحقق حول جسم معدني غريب عُثر عليه في شاطئ غرين هيد Green Head على بعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلاً) شمال بيرث، بعد أن جرفته المياه.

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن دورية وصلت على الفور إلى المكان بعد أن تلقت بلاغا من قبل عدد من المواطنين الذين عثروا عليه في أكبر ولاية استرالية.

وأشارت الشرطة الأسترالية انها تتعامل مع الجسم الأسطواني كجسم خطر، وطالبت من المواطنين الابتعاد عن المكان.

وبدأت التكهنات والتحليلات تتوالى من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الخبراء، واعتبر البعض أنه قد يكون للأسطوانة علاقة باختفاء رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH370 عام 2014 أثناء رحلتها على الصين.

وقالت وكالة الفضاء الأسترالية إنها تتعاون مع وكالات فضاء أخرى لتحديد طبيعة واصل الجسم الذي يبدو أنه مصنوع جزئيًا من مادة منسوجة وهو أسطواني الشكل، ويبلغ عرضه 2.5 وطوله 3 أمتار.