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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لشعورها بالضجر منه.. مسنة بريطانية تستبدل عشيقها المصري الشاب بقطة

مسنة بريطانية تستبدل
مسنة بريطانية تستبدل عشيقها المصري الشاب بقطة

استبدلت مسنة بريطانية بعمر الـ83 عاما زوجها المصري الذي يصغرها  بـ46 عاما، بقطة بعد شعورها بالضجر منه.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار، تصدرت إيريس جونز ، 83 عامًا ، عناوين الصحف في الماضي بعد ظهورها مع  عاشقها المصري محمد إبراهام ، 37 عامًا ، بعد ارتباطها به وإصرارها على الزواج منه.

اشتهرت المسنة البريطانية، بمناقشة حياتها  الشخصية  مع محمد ، لكن الزوجين انفصلا  بعد عامين من الزواج.

ولسد المسنة البريطانية  فجوة انفصالها عن الشاب المصري،  قامت بشراء قطة، لتعلن أنها لا تفتقد حبيبها المصري على الإطلاق.

مسنة بريطانية تستبدل عشيقها المصري الشاب بقطة

التقت المسنة البريطانية المفعمة بالحيوية لأول مرة محمد عبر الفيس بوك، في عام 2019.

وصفت إيريس كيف انتهت علاقتهما الرومانسية الخيالية ، وأخبرت كلوزر: “لم أتوقع أبدًا أن أقع في حب شخص أصغر مني بـ 46 عامًا ، لكنني فعلت ذلك. لقد عشقت كل شيء في محمد”.

وأوضحت أن مع الوقت حياتهما باتت مليئة بالمشاكل والجدل في كل شيء دون الاتفاق  على شيء ، لتصبح  حياتهما  لا تطاق لذا قررا الانفصال.
 

مسنة بريطانية مصري انفصال الزواج

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