ندوات وورش وفنون تشكيلية.. كوم اللوفي تستقبل فعاليات قصور الثقافة ببرنامج المواطنة

قدم بيت ثقافة سمالوط، الاثنين، عددا من الفعاليات بمدرسة كوم اللوفي الإعدادية، تضمنت عقد ندوة بعنوان "التكافل وأثره في دعم السلام"، وتحدث بها علاء الدين أبو العزايم عضو نادي أدب سمالوط، عن أهمية التكافل المجتمعي، موضحا أهمية المشاركة الفعالة في تكافل كل فئات المجتمع، للقضاء على السلبيات وعلى الفقر والعمل على دعم الفئات الفقيرة.

الندوة جاءت ضمن جولة جديدة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة، بقرى ومراكز محافظة المنيا، والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة المنيا.

وفي الجانب الفني للبرنامج الذي يقام بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقيمت ورشة فنون تشكيلية، ورسم على الوجوه، واكتشاف المواهب في الرسم قدمها كل من الفنانة ماهيتاب نبيل، رانيا سعيد، جيهان محمود، إيمان شلقامي، أسماء خلف، مروة محمود، وعرض لأفلام سينما منها "السيدة مريم، وتحت تهديد السلاح"، وفي الختام قدم الفنان حسن الدمشاوي فقرة فنية وأغاني من التراث الأصيل التي تفاعل معها الجمهور، منها الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية، ومصر ياما يا بهية، وفقرة اكتشاف المواهب الغنائية بالقرية.