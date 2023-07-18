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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

صدى البلد

نقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة شاب عُثر عليه غريقًا بمياه ترعة الإبراهيمية بمركز الفشن جنوب المحافظة إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة
عثر أهالي مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها بمعرفة سيارة اسعاف إلى المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.
 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، والذي وجه باتخاذ الإجراءات نحو انتشالها وإيداعها مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


كشف ملابسات الحادث
وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من إنتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.


فيما انتقل إلى مكان الحادث رجال المباحث، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، لكشف هوية المتوفي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية ا محافظة بني سويف

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