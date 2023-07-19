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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الغش أو النشر.. غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه في انتظار مافيا الامتحانات

تسريب الامتحانات
تسريب الامتحانات

تسريب الامتحانات من الجرائم التى يعاقب عليها القانون رقم  205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها ونوضح من خلال هذا التقرير العقوبات المنصوص عليها فى القانون فيما يلى:

 

عقوبة تسريب الامتحانات
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
 

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

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